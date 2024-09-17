बच्चे को गोद में लेकर इस एक्ट्रेस ने पति को किया लिपलॉक
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 16, 2024
साउथ एक्ट्रेस अमाला पॉल हाल ही में बेटे की मां बनी थीं।
अमाला पॉल ने अपने पति के साथ की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं।
अमाला पॉल अपने पति जगत देसाई के साथ रोमांटिक होती नजर आईं।
अमाला पॉल की तस्वीरों को उनके फैंस पसंद कर रहे हैं।
अमाला पॉल ने ओणम के मौके पर बेटे का चेहरा भी रिवील कर दिया।
अमाला पॉल अक्सर अपने पति को लिपलॉक करते नजर आती हैं।
अमाला पॉल ने एएल विजय को तलाक देने के बाद जगत देसाई से शादी की थी।
