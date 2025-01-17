इन स्टार्स की सड़क हादसे में हुई मौत, इस चाइल्ड आर्टिस्ट ने 14 साल में तोड़ा था दम
Shashikant Mishra
| Jan 17, 2025
टीवी एक्टर अमन जायसवाल की सड़क हादसे में मौत हो गई है. 23 साल के अमन जायसवाल बाइक से ऑडिशन देने जा रहे थे.
टीवी एक्ट्रेस वैभवी उपाध्याय का साल 2023 में कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी. वह सिर्फ 32 साल की थीं.
कॉमेडियन और एक्टर जसपाल भट्टी की साल 2012 में सड़क हादसे में मौत हो गई थी. जसपाल भट्टी की कार का एक्सीडेंट हो गया था.
शिवलेख सिंह की 14 साल की उम्र में साल 2019 में सड़क हादसे में मौत हो गई थी. उन्हें 'संकटमोचन हनुमान' सहित कई सीरियल में काम किया था.
साउथ एक्टर नंदमुरी हरिकृष्णा का साल 2018 में निधन हो गया था. उन्होंने सड़क हादसे में दुनिया को अलविदा कह दिया था.
एक्ट्रेस भक्ति बर्वे की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी. भक्ति बर्वे के साथ ये सड़क हादसा साल 2001 में हुआ था.
एक्ट्रेस और मॉडल सोनिका चौहान की 27 साल में मौत हो गई थी. साल 2017 में उनकी एक सड़क हादसे में जान चली गई थी.
