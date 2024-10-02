अंबानी की इस बहू को हो गया था संजय दत्त से प्यार
Ankita Kumari
| Oct 02, 2024
धीरूभाई अंबानी की छोटी बहू टीना अंबानी पुराने जमाने की पॉपुलर एक्ट्रेस हुआ करती थीं.
अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी का एक समय बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त के साथ नाम जुड़ा था.
संजय दत्त और टीना मुनीम की प्रेम कहानी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में चर्चाओं में रही थी.
फिल्म 'रॉकी' में संजय दत्त और टीना मुनीम की केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया था.
इस फिल्म के बाद संजय और टीना की दोस्ती प्यार में बदल गई.
एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने कहा था कि, 'मैं टीना को लेकर काफी पजेसिव हूं, वो सिर्फ मेरी है.
यहां तक कि टीना से अफेयर के शक में संजय दत्त ऋषि कपूर को मारने भी आए थे.
संजय दत्त की ड्रग्स लेने की आदत के वजह से टीना ने उनसे दूरी बना ली थी.
साल 1991 में टीना अंबानी ने अनिल अंबानी के साथ शादी रचाई थी.
