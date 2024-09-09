अंबानी के गणेश उत्सव में इन सितारों ने बिखेरा जलवा

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 09, 2024

गणेश चतुर्थी पर अंबानी परिवार ने बप्पा का बड़े ही धूमधाम से स्वागत किया।

Source: Bollywoodlife.com

मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन रखा गया था।

Source: Bollywoodlife.com

गणेश चतुर्थी पर नीता अंबानी और उनकी बहु का लुक देखते ही बन रहा था।

Source: Bollywoodlife.com

जश्न में राधिका मर्चेंट और अंनत अंबानी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।

Source: Bollywoodlife.com

इस मौके पर बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने शिरकत की।

Source: Bollywoodlife.com

बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान भी इस इवेंट का हिस्सा बने।

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस कियारा आडवाणी अपने पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ सेलिब्रेशन में शामिल हुई थीं।

Source: Bollywoodlife.com

वहीं 90 के दशक की एक्ट्रेस रेखा को भी समारोह में देखा गया था।

Source: Bollywoodlife.com

बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल भी इस जश्न का हिस्सा बनी थीं।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: ओटीटी पर आज भी धमाल मचा रहे हैं बंद हो चुके ये शो

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.