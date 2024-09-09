अंबानी के गणेश उत्सव में इन सितारों ने बिखेरा जलवा
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 09, 2024
गणेश चतुर्थी पर अंबानी परिवार ने बप्पा का बड़े ही धूमधाम से स्वागत किया।
मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन रखा गया था।
गणेश चतुर्थी पर नीता अंबानी और उनकी बहु का लुक देखते ही बन रहा था।
जश्न में राधिका मर्चेंट और अंनत अंबानी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।
इस मौके पर बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने शिरकत की।
बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान भी इस इवेंट का हिस्सा बने।
एक्ट्रेस कियारा आडवाणी अपने पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ सेलिब्रेशन में शामिल हुई थीं।
वहीं 90 के दशक की एक्ट्रेस रेखा को भी समारोह में देखा गया था।
बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल भी इस जश्न का हिस्सा बनी थीं।
