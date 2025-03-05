अमीषा पटेल को लेकर पजेसिव हैं संजय दत्त, बोलीं- 'उनके घर में नहीं पहन सकती...'
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 05, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने हाल ही में एक बयान दिया है, जिसको लेकर वह सुर्खियों में आ गई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल अमीषा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वह संजय दत्त के घर के केवल सलवार कमीज ही पहनकर जाती हैं
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने कहा, 'वह बहुत ही प्रोटेक्टिव और पजेसिव हैं. जब मैं उनके घर जाीत हूं तो मैं शॉर्ट्स नहीं पहन सकती.'
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने आगे बताया, 'मैं संजय दत्त के घर में वेस्टर्न कपड़े भी पहनकर नहीं जा सकती.'
Source:
Bollywoodlife.com
अमीषा ने कहा, 'मैं हमेशा वहां सलवार कमीज पहनकर जाती हूं. संजय एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो कहते हैं कि तुम इस इंडस्ट्री के लिए बहुत इनोसेंट हो.'
Source:
Bollywoodlife.com
अमीषा ने आगे बताया कि संजय दत्त कहते हैं, 'मैं तुम्हारे लिए दुल्हा ढूढूंगा और तुम्हारी शदी करवाउंगा.'
Source:
Bollywoodlife.com
अमीषा ने ये भी बताया कि संजय दत्त उनका कन्यादान करना चाहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अमीषा पटेल ने कहा कि संजय मेरी सही-सलामती का हमेशा ध्यान रखते हैं, वह हमेशा पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो?
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि अमीषा पटेल संजय दत्त की बीवी मान्यता की बेस्ट फ्रेंड हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: किसी जमाने में खौफ के साए में जीती थीं श्वेता तिवारी, लगता था इस बात का डर
अगली वेब स्टोरी देखें.