50 की उम्र में अमीषा पटेल का बोल्ड अवतार देख फट जाएंगी आंखें

Pratibha Gaur | Jul 16, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल हाल में मुंबई में स्पॉट हुईं.

जहां से उनकी तस्वीरें सामने आई हैं. इन फोटोज में 'गदर 2' एक्ट्रेस बेहद ही कमाल की लग रही हैं.

वायरल हो रहे इन फोटोज में अमीषा पटेल ऑफ शॉल्डर शॉर्ट टॉप और शॉर्ट्स पहनें दिख रही है.

इसके साथ जो उन्होंने गले में खूबसूरत नेकलेस पहना है, उस पर हर किसी की निगाहें टिक गई हैं.

इस तस्वीर में अमीषा पटेल अपनी गाड़ी से उतरती दिख रही हैं.

इस फोटो में अमीषा पैपराजी को खूबसूरत अंदाज में पोज दे रही हैं.

इस तस्वीर में अमीषा पैपराजी से हेलो करती नजर आ रही हैं.

इस आउटफिट में अमीषा अपने टोन्ड लेग्स भी जमकर फ्लॉन्ट कर रही हैं.

50 की उम्र में अमीषा का यह बोल्ड लुक देख हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई हैं.

