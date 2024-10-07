'सिंघम अगेन के 2000 करोड़ पक्के', इस एक्ट्रेस ने की भविष्यवाणी
Shashikant Mishra
| Oct 07, 2024
फिल्म 'सिंघम अगेन' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. इसे काफी पसंद किया जा रहा है.
इस मल्टीस्टारर फिल्म को लेकर एक बॉलीवुड एक्ट्रेस ने भविष्यवाणी की है कि ये 2000 करोड़ रुपये कमाएगी.
अमीषा पटेल ने ट्विटर हैंडल पर 'सिंघम अगेन' के ट्रेलर की तारीफ की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है.
'सिंघम अगेन का ट्रेलर देखा. फायर. जब गदर में तारा गया अपनी सकीना को लाने को बॉक्स ऑफिस पर आग लग गई.'
'अब बाजीराव अपनी सीता को लाने जाएगा और फिर से धमाका होगा.'
'गदर में एक तारा था और एक सकीना थी, तो सिर्फ हिंदी बेल्ट में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई हुई.'
'सिंघम अगेन में 5 तारा सिंह है तो 2 हजार करोड़ पक्के.'
फिल्म 'सिंघम अगेन' इस दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
