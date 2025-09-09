50 साल की अमीषा पटेल ने दिखाईं बोल्ड अदाएं, फैंस ने कहा- 'सकीना मैम...'

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Sep 09, 2025

बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस अमीषा पटेल का बोल्ड अंदाज अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है.

सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली अमीषा पटेल आए दिन फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.

एक्ट्रेस ने एक बार फिर अपने लेटेस्ट फोटोशूट की झलक अपने तमाम चाहने वाले फैंस को दिखाई है.

अमीषा पटेल ने ब्लैक ड्रेस में एक से बढ़कर एक पोज दिए और अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट किया है.

अमीषा पटेल का बोल्ड अंदाज देखकर उनके फैंस आहें भर रह रहे हैं और प्यारे कमेंट कर रहे हैं.

एक फैन ने लिखा है, 'सकीना मैम आपको नजर लग जाएगी.' एक फैन ने लिखा, 'हॉट ब्यूटी.'

अमीषा पटेल को उनके हद से ज्यादा बोल्ड अंदाज के लिए तमाम बार जमकर ट्रोल भी किया जाता है.

