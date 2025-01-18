बदन पर सूती साड़ी, माथे पर बिंदी... हिना खान का वायरल हो रहा...
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 18, 2025
कैंसर की जंग के बीच हिना खान ने कभी हार नहीं मानी और इलाज के साथ-साथ वह काम भी करती रहीं.
एक्ट्रेस अक्सर अपने काम और इलाज की तस्वीरें भी फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं.
इसी बीच हिना खान की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
वायरल फोटोज में एक्ट्रेस माथे पर बिंदी लगाए और साड़ी पहने नजर आ रही हैं.
इन तस्वीरों में हिना बिल्कुल सिंपल और देसी के साथ नो मेकअप लुक में नजर आ रही हैं.
दरअसल, ये उनकी वेब सीरीज 'गृह लक्ष्मी' की अनदेखी तस्वीरें हैं. जिसे उन्होंने फैंस के साथ शेयर किया है.
हिना खान इन तस्वीरों में एक सिंपल गृहणी के लुक में नजर आ रही हैं.
एक तस्वीर में हिना खान मार्केट में लौकी खरीदते हुए भी दिखाई दी है.
तस्वीरें शेयर कर उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘क्या आपने गृह लक्ष्मी देख ली?’
इस सीरीज में हिना के साथ एक्टर चंकी पांडे भी अहम किरदार में हैं.
आपको बता दें कि एक्ट्रेस इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहीं हैं.
