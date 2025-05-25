मुस्लिम बीवी को छोड़ अपनी एक्स के चक्कर में पड़ा ये एक्टर, अब एक्ट्रेस बोलीं- 'जो वश में...'

नुसरत जहां इन दिनों अपनी शादी को लेकर काफी चर्चा में हैं.

रिपोर्ट्स की मानें तो एक्टर यश दासगुप्ता संग उनकी शादी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है.

खबरें तो ये भी हैं अब नुसरत जहां और यश अलग होने वाले हैं और एक्ट्रेस ने नुसरत को इंस्टा पर अनफॉलो भी कर दिया है.

अब इसी बीच नुसरत जहां ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भगवत गीता की कुछ लाइनें पोस्ट की हैं.

जिसमें लिखा है, 'जो आपके वश में ना हो, उसके सामने सरेंडर कर देना चाहिए. इससे आपको शांति और आजादी मिलती है.'

खबरों की मानें तो अब यश दासगुप्ता एक बार फिर से अपनी एक्स के करीब आ रहे हैं.

बता दें कि नुसरत जहां और यश दासगुप्ता ने साल 2019 में टर्की में शादी रचाई थी.

साल 2024 में नुसरत और यश को एक बेटा हुआ, जिसका नाम Yishaan है.

अब शादी के 6 साल बाद ही दोनों के रिश्तों में दरार देखने को मिल रही है.

