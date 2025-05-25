मुस्लिम बीवी को छोड़ अपनी एक्स के चक्कर में पड़ा ये एक्टर, अब एक्ट्रेस बोलीं- 'जो वश में...'
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| May 25, 2025
नुसरत जहां इन दिनों अपनी शादी को लेकर काफी चर्चा में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट्स की मानें तो एक्टर यश दासगुप्ता संग उनकी शादी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
खबरें तो ये भी हैं अब नुसरत जहां और यश अलग होने वाले हैं और एक्ट्रेस ने नुसरत को इंस्टा पर अनफॉलो भी कर दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
अब इसी बीच नुसरत जहां ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भगवत गीता की कुछ लाइनें पोस्ट की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
जिसमें लिखा है, 'जो आपके वश में ना हो, उसके सामने सरेंडर कर देना चाहिए. इससे आपको शांति और आजादी मिलती है.'
Source:
Bollywoodlife.com
खबरों की मानें तो अब यश दासगुप्ता एक बार फिर से अपनी एक्स के करीब आ रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि नुसरत जहां और यश दासगुप्ता ने साल 2019 में टर्की में शादी रचाई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
साल 2024 में नुसरत और यश को एक बेटा हुआ, जिसका नाम Yishaan है.
Source:
Bollywoodlife.com
अब शादी के 6 साल बाद ही दोनों के रिश्तों में दरार देखने को मिल रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Bigg Boss OTT का हुआ अंत? सलमान खान के शो ने...
अगली वेब स्टोरी देखें.