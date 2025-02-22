Chhaava की सक्सेस के बाद किसने उतारी Vicky Kaushal की नजर? Video Viral
Sadhna Mishra
| Feb 21, 2025
विक्की कौशल इन दिनों अपनी फिल्म 'छावा' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं.
इस मूवी में एक्टर ने वीर छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाकर लोगों का दिल जीत लिया है.
ऐसे में हर तरफ इस रोल और फिल्म को लेकर विक्की की खूब तारीफ मिल रही है.
वहीं इस बीच विक्की ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक महिला हाथ में कुछ लेकर एक्टर के चारों ओर घुमा रही हैं.
हालांकि ये कोई अनजान महिला नहीं है बल्कि यह विक्की की हाउस हेल्फ आशा ताई हैं.
इस वीडियो को शेयर करते हुए विक्की ने लिखा, 'आशा ताई ने मुझे बड़े होते हुए देखा है, हाइट और जिंदगी दोनों में.'
'कल उन्होंने 'छावा' देखी और जिद्दी की कि मैं तुम्हारी नजर उतारूंगी.'
'ये हमेशा से उनका मेरे प्रति प्यार दिखाने ऐर दूसरों से बचाए रखने का तरीका रहा है.'
'उन्हें मैं अपनी जिंदगी में पाकर बहुत खुश हूं.' वहीं यह वीडियो विक्की के फैंस का दिल जीत रहा है.
