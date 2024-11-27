Aamir Khan, Shah Rukh Khan और Saif Ali khan ने इस फिल्म में किया था कैमियो, पहली बार दिखे थे साथ
Bollywood Staff
| Nov 27, 2024
शाहरुख खान और आमिर खान कई सालों से एक दूसरे के साथ नजर नहीं आए हैं.
मगर क्या आपको पता है कि शाहरुख खान और आमिर खान ने साथ में एक फिल्म में कैमियो किया था?
एक्टर दीपक तिजोरी ने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए बताया कि कैसे शाहरुख और आमिर इस फिल्म का हिस्सा बने थे.
डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर की फिल्म 'पहला नशा' में शाहरुख खान और आमिर खान ने कैमियो किया था.
फिल्म 'पहला नशा' में लीड एक्ट्रेस के तौर पर रवीना टंडन और पूजा भट्ट काम कर रहे थे.
दीपक ने आगे बताया डायरेक्टर आशुतोष और हम सभी दोस्त थे फिर आशु ने शाहरुख खान और आमिर खान को एक सीन के लिए बुलाया.
दीपक ने कहा, इस तरह हमने मजे करते हुए इस फिल्म को बनाना शुरू किया और मजे करने के लिए 2 घंटे पहले ही सेट पर पहुंच जाते थे.
दीपक ने कहा उस समय एक ऐसा पल आया था जब मुझे लगा कि वकाई शाहरुख, अमीर और सैफ इस फिल्म में कैमियो के लिए आ रहे हैं.
आपको बता दें कि शाहरुख खान और आमिर खान के साथ इस फिल्म में सैफ अली खान ने भी कैमियो किया था.
