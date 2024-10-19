Salman Khan को धमकाने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर जल्द ही बनेगी वेब सीरीज

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 19, 2024

बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर सलमान खान को कौन नहीं जानता होगा.

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर अब एक वेब सीरीज बनने वाली है.

हाल ही में प्रोड्यूसर अमित जानी ने इसकी अनाउंसमेंट की है.

इस सीरीज का नाम मेकर्स ने 'लॉरेंस- ए गैंगस्टर स्टोरी' फाइनल किया है.

अमित जानी इस फिल्म को अपने ही बैनर फायर फॉक्स फिल्म प्रोडक्शन तले प्रोड्यूस करेंगे.

इस वेब सीरीज की कास्ट की जानकारी दिवाली पर अनाउंस की जाएगी.

बता दें, लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों गुजरात की साबरमति सेंट्रल जेल में बंद है.

