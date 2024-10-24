अमिताभ बच्चन से ऐश्वर्या तक, ये स्टार्स कर चुके हैं अपने अंग दान का ऐलान
आलिया, रणबीर कपूर और सोनाक्षी सिन्हा तक कई सितारों ने अपनी डेथ के बाद ऑर्गन डोनेट करने का ऐलान किया है.
ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी आंखों को आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया को दान करने का ऐलान किया है.
अमिताभ बच्चन ने डेथ के बाद अपनी आंखों को डोनेट करने के लिए कहा है.
बॉलीवुड की फेमस फैमिली यानी कपूर खानदान के ऋषि कपूर ने भी अपने ऑर्गन को डोनेट करने के लिए कहा था.
अमिताभ बच्चन की ही तरह उनकी पत्नी जया बच्चन ने भी अपनी आंखों को डोनेट करने का फैसला किया है.
फराह खान भी डेथ के बाद अपनी आंखों को डोनेट करने का ऐलान कर चुकी हैं.
फिल्ममेकर अयान मुखर्जी ऑर्गन डोनेट करने की शपथ ले चुके हैं.
एक्टर सुनील शेट्टी अक्सर चैरिटी वर्क करते रहते हैं, उन्होंने ने भी अपनी आंखों को डोनेट करने के लिए कहा है.
मैडी उर्फ आर माधवन ने अपने मल्टीपल ऑर्गन को डोनेट करने का ऐलान किया है.
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने ऑर्गन को डोनेट करने के लिए कहा है .
सलमान खान ने अपने बोन मैरो को डोनेट करने का फैसला किया है.
