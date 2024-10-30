अमिताभ बच्चन ने बिहार के युवक से मांगा जमीन में हिस्सा,जानिए क्यों?

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Oct 30, 2024

सोनी चैनल के शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में अमिताभ बच्चन कई सालों से होस्ट बनकर दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं.

अमिताभ बच्चन अक्सर हर कंटेस्टेंट के साथ कुछ न कुछ दिलचस्प बातें करते नजर आते हैं.

मगर इस बार बिहार से एक ऐसा कंटेस्टेंट आया, जिससे बिग बी ने जमीन का एक टुकड़ा ही मांग लिया है.

दरअसल, पटना के अभिनव किशोर इस बार कौन बनेगा करोड़पति में कंटेस्टेंट बन कर आए थे.

अभिनव किशोर अर्थ साइंस के अच्छे खासे जानकर हैं. वो ग्रहों के वैज्ञानिक भी बनना चाहते हैं .

अभिनव किशोर ने बिग बी से बात करते हुए बताया की जल्द ही इंसान मंगल ग्रह का सफर करना शुरू कर देगा.

वहीं अमिताभ बच्चन ने मजाक करते हुए कहा 'अगर आप भविष्य में अंतरिक्ष और खास कर मंगल ग्रह जाएं तो मेरे लिए एक जमीन का टुकड़ा जरूर ले लेना'.

अमिताभ बच्चन ने अभिनव किशोर से आगे कहा 'और आप याद रखना कि हमने केबीसी एक साथ खेला था'.

अभिनव ने भी मजाक करते हुए कहा की मंगल ग्रह पर कई क्रिटर्स हैं.

'मैं नासा से कहूंगा कि एक क्रिटर्स को ढूंढे और उसको द ग्रेट बिग बी नाम दे दें'. बिग बी ने हंसते हुए कहा ये तो शानदार होगा.

