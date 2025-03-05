जादू टोने में पूरा यकीन रखते हैं अमिताभ बच्चन? ये रहा सबूत
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 05, 2025
सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने हाल ही में खुलासा किया है कि वो जादू टोने में यकीन रखते हैं.
इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का मैच खत्म होने के बाद अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में इस बात का जिक्र किया है.
अमिताभ बच्चन ने लिखा मैच के दौरान मेरा मन मेरे शरीर पर हावी हो रहा था. मैं ,सोच रहा था कि अब मुझे मैच देखना चाहिए.
आगे अमिताभ बच्चन ने लिखा, मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि मेरे बैठने की कौन सी पोजिशन की वजह से हम मैच जीत जाएंगे.
अमिताभ बच्चन ने कहा, क्या मुझे एक पैर पर खड़ा होना चाहिए... या फिर कोने में बैठना चाहिए... या फिर मुझे जूते पहनकर बैठना चाहिए.
अमिताभ बच्चन ने अपनी उलझन बताते हुए लिखा, क्या हुआ अगर मेरे बैठने की वजह से इंडिया मैच हार गई.
अमिताभ बच्चन ने लिखा, अगर मेरे पैर ऊपर रखने की वजह से विकेट गिर गई तो क्या होगा.
अपने इस ब्लॉग के जरिए अमिताभ बच्चन ने इस बात का इजहार किया है कि वो क्रिकेट मैच देखते समय अपने टोटकों का इस्तेमाल करना नहीं भूलते.
