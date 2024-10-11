साल में 2 बार अपना जन्मदिन मनाते हैं बिग-बी, वजह जान हैरान हो जाएंगे आप
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 11, 2024
बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन आज 83 साल के हो गए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अमिताभ बच्चन साल में एक बार नहीं बल्कि दो बार अपना जन्मदिन मनाते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अमिताभ बच्चन अपना पहला जन्मदिन 11 अक्तूबर को मनाते हैं और दूसरा जन्मदिन 2 अगस्त को मनाते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, फिल्म 'कुली' की शूटिंग के दौरान बेंगलुरु में अमिताभ के साथ एक बड़ा हादसा हो गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
इस हादसे में अमिताभ बच्चन मरते-मरते बचे थे.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'कुली' के एक्शन सीन के दौरान अमिताभ के पेट में गलती से पुनीत इस्सर का मुक्का लग गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
इस दौरान अमिताभ बच्चन की कई सर्जरी हुईं.
Source:
Bollywoodlife.com
डॉक्टरों ने अमिताभ बच्चन को मृत तक घोषित कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
2 अगस्त को अमिताभ बच्चन ने अचानक अपना अंगूठा हिलाया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 15 साल के लीप के बाद Anupama में होगी इन स्टार्स की एंट्री
अगली वेब स्टोरी देखें.