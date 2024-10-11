साल में 2 बार अपना जन्मदिन मनाते हैं बिग-बी, वजह जान हैरान हो जाएंगे आप

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 11, 2024

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन आज 83 साल के हो गए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अमिताभ बच्चन साल में एक बार नहीं बल्कि दो बार अपना जन्मदिन मनाते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अमिताभ बच्चन अपना पहला जन्मदिन 11 अक्तूबर को मनाते हैं और दूसरा जन्मदिन 2 अगस्त को मनाते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल, फिल्म 'कुली' की शूटिंग के दौरान बेंगलुरु में अमिताभ के साथ एक बड़ा हादसा हो गया था.

Source: Bollywoodlife.com

इस हादसे में अमिताभ बच्चन मरते-मरते बचे थे.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'कुली' के एक्शन सीन के दौरान अमिताभ के पेट में गलती से पुनीत इस्सर का मुक्का लग गया था.

Source: Bollywoodlife.com

इस दौरान अमिताभ बच्चन की कई सर्जरी हुईं.

Source: Bollywoodlife.com

डॉक्टरों ने अमिताभ बच्चन को मृत तक घोषित कर दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

2 अगस्त को अमिताभ बच्चन ने अचानक अपना अंगूठा हिलाया था.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 15 साल के लीप के बाद Anupama में होगी इन स्टार्स की एंट्री

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.