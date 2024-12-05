बॉलीवुड के इस सुपरस्टार ने सिर्फ 1 रुपए में किया था apni comeback फिल्म में काम, डायरेक्टर की दरियादिली के थे कायल
Bollywood Staff
| Dec 05, 2024
अमिताभ बच्चन और डायरेक्टर यश चोपड़ा के बीच काफी गहरा रिश्ता था वो एक दूसरे के लिए किसी परिवार से कम नहीं थे.
यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के करियर को फिर से पटरी पर लाने के लिए उन्हें काफी अच्छी फिल्मों के ऑफर्स भी दिए थे.
फिल्म डायरेक्टर निखिल अडवाणी से हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि पुराने समय और अब में सबसे बड़ा अंतर क्या है?
निखिल ने जवाब देते हुए कहा, सादगी! उन्होंने बताया 'सिलसिला' बनाते समय यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन से एक बात पूछी थी.
निखिल ने बताया कि यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन से पूछा आप एक्टर के तौर पर इस फिल्म के लिए कितना पैसा चाहते हैं.
जिसपर अमिताभ बच्चन ने कहा, 'मैं एक घर खरीदना चाहता हूं इसलिए मुझे इस बार आपसे एक अच्छी रकम मांगनी होगी.'
यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन की इस बात को मान लिया और उन्हें फिल्म 'सिलसिला' के लिए अच्छा -खासा पैसा दिया था.
वहीं जब यश चोपड़ा फिल्म 'मोहब्बतें' बना रहे थे तब उन्होंने अमिताभ बच्चन से फिर से पूछा कि आपको कितना पैसा चाहिए.
उस समय अमिताभ बच्चन ने यश चोपड़ा से कहा, 'अपने मुझे वो दिया जो मैंने तब मांगना था, इस बार मैं फिल्म 1 रुपए में करूंगा.'
निखिल अडवाणी ने बताया कि सच में अमिताभ बच्चन ने फिल्म 'मोहब्बतें' में एक रुपए में काम किया था.
निखिल अडवाणी ने बताया तब फिल्में रिश्तों की मजबूती पर बनती थी और आजकल, वो हिसाब-किताब के बाद बनती हैं.
