अमिताभ बच्चन को फिल्म 'शोले' में मिली थी इस एक्टर से भी कम फीस, जानिए किसने की कितनी कमाई

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Jan 15, 2025

बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'शोले' ने रिलीज होते ही सिनेमाघरों में धमाल मचा दिया था.

इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की सुपरहिट जोड़ी को खूब पसंद किया गया था.

फिल्म 'शोले' में ठाकुर के रोल में एक्टर संजीव कुमार नजर आए थे.

वहीं गब्बर सिंह का किरदार अमजद खान ने निभाया था.

धर्मेंद्र को फिल्म 'शोले' में वीरू का किरदार करने के लिए 1 लाख 50 हजार रुपए मिले थे.

वहीं संजीव कुमार को भी ठाकुर का रोल प्ले करने के लिए 1 लाख 25 हजार रुपए दिए गए थे.

लेकिन क्या आप जानते हैं अमिताभ बच्चन को फिल्म 'शोले' में धर्मेंद्र और संजीव कुमार से भी कम फीस मिली थी?

एक रिपोर्ट मुताबिक, अमिताभ बच्चन को फिल्म 'शोले' के लिए लगभग 1 लाख रुपए दिए गए थे.

वहीं हेमा मालिनी को 75 हजार, तो जया बच्चन को सिर्फ 35 हजार रुपए मिले थे.

