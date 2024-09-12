अमिताभ बच्चन से पिट चुका है रेखा पर भद्दे कमेंट करने वाला ये शख्स

Garima Singh Source: Bollywoodlife.com | Sep 12, 2024

अमिताभ और रेखा के इश्क के चर्चे तो खूब होते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

भले ही दोनों को एक-दूसरे का साथ मिला हो, लेकिन इनकी पुरानी कहानी को लोग दिलचस्पी से पढ़ते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

ऐसा ही एक वाकया फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान का है।

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल 1978 में आई इस फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग जयपुर में हुई थी।

Source: Bollywoodlife.com

साल 1977 में जयपुर शेड्यूल के दौरान रेखा के साथ एक शख्स ने बदतमीजी की थी।

Source: Bollywoodlife.com

यह शख्स फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग देख रही भीड़ में मौजूद था।

Source: Bollywoodlife.com

इस शख्स ने मौका देखते ही रेखा पर भद्दे कमेंट्स करना शुरू कर दिया था।

Source: Bollywoodlife.com

इस बात की भनक लगते ही बिग बी ने सभी के सामने उसकी पिटाई चालू कर दी थी।

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच 12 साल का एज गैप है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: शादी से पहले इन लोगों संग जुड़ चुका है दीपिका पादुकोण का नाम

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.