अमिताभ बच्चन से पिट चुका है रेखा पर भद्दे कमेंट करने वाला ये शख्स
Garima Singh
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 12, 2024
अमिताभ और रेखा के इश्क के चर्चे तो खूब होते हैं।
भले ही दोनों को एक-दूसरे का साथ मिला हो, लेकिन इनकी पुरानी कहानी को लोग दिलचस्पी से पढ़ते हैं।
ऐसा ही एक वाकया फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान का है।
दरअसल 1978 में आई इस फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग जयपुर में हुई थी।
साल 1977 में जयपुर शेड्यूल के दौरान रेखा के साथ एक शख्स ने बदतमीजी की थी।
यह शख्स फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग देख रही भीड़ में मौजूद था।
इस शख्स ने मौका देखते ही रेखा पर भद्दे कमेंट्स करना शुरू कर दिया था।
इस बात की भनक लगते ही बिग बी ने सभी के सामने उसकी पिटाई चालू कर दी थी।
बता दें कि रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच 12 साल का एज गैप है।
