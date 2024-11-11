वायरल हुआ अमिताभ की 49 साल पुरानी फिल्म 'दीवार' का टिकट, जानिए उस दौर की कीमत
सोशल मीडिया पर फिल्म दीवार के जमाने की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है.
इस तस्वीर में फिल्म दीवार का टिकिट देखने को मिल रहा है.
किसी जमाने में अमिताभ बच्चन की इस फिल्म का टिकिट 3 रुपए का था.
ये टिकिट 70mm वाले एसी सिनेमाहॉल का हुआ करता था.
इस टिकिट पर 1 मई 1975 की तारीख पड़ी हुई है.
टिकिट पर दोपहर का समय पड़ा हुआ है. इस टिकिट को खरीदने वाले शख्स ने ये फिल्म बालकनी में बैठकर देखी होगी.
टिकिट खरीदने वाला शख्स बालकोट का है जिसने गैलैक्सी सिनेमा की का टिकिट खरीदा था.
उस समय फिल्म दीवार को बनाने में 1.3 करोड़ (आज के 37 करोड़) रुपए लगे थे.
amitabh (1) 4
