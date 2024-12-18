कभी Amitabh Bachchan का CA था ये शख्स, आज बना भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक
Pratibha Gaur
| Dec 18, 2024
एक समय पर अमिताभ बच्चन के CA के रूप में काम करने वाले प्रेमचंद गोधा आज भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं.
बता दें कि प्रेमचंद गोधा ने अमिताभ बच्चन का पूरा कारोबार संभाला हुआ था.
लेकिन प्रेमचंद गोधा की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने अमिताभ बच्चन के दवा कंपनी इप्का लैबोरेटरीज में इंवेस्ट किया.
उस समय यह दवा कंपनी इप्का लैबोरेटरीज बड़े ही बुरे दौर से गुजर रही थी.
लेकिन गोधा की सोच और रणनीति ने इस कंपनी को एक नया जीवनदान दिया.
लेकिन साल 1999 में अमिताभ बच्चन ने इप्का लैबोरेटरीज से अपने शेयर्स को बेच दिया था.
लेकिन इस मुश्किल दौर में भी प्रेमचंद ने इस कंपनी का साथ नहीं छोड़ा और आज इप्का देश की नंबर वन फार्मा कंपनियों में से एक है.
बता दें कि पिछले कुछ सालों में कंपनी का रिवेन्यु 54 लाख रुपये से बढ़कर 4,422 करोड़ रुपये हो गया है.
