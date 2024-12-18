कभी Amitabh Bachchan का CA था ये शख्स, आज बना भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Dec 18, 2024

एक समय पर अमिताभ बच्चन के CA के रूप में काम करने वाले प्रेमचंद गोधा आज भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि प्रेमचंद गोधा ने अमिताभ बच्चन का पूरा कारोबार संभाला हुआ था.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन प्रेमचंद गोधा की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने अमिताभ बच्चन के दवा कंपनी इप्‍का लैबोरेटरीज में इंवेस्ट किया.

Source: Bollywoodlife.com

उस समय यह दवा कंपनी इप्का लैबोरेटरीज बड़े ही बुरे दौर से गुजर रही थी.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन गोधा की सोच और रणनीति ने इस कंपनी को एक नया जीवनदान दिया.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन साल 1999 में अमिताभ बच्चन ने इप्का लैबोरेटरीज से अपने शेयर्स को बेच दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन इस मुश्किल दौर में भी प्रेमचंद ने इस कंपनी का साथ नहीं छोड़ा और आज इप्का देश की नंबर वन फार्मा कंपनियों में से एक है.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि पिछले कुछ सालों में कंपनी का रिवेन्यु 54 लाख रुपये से बढ़कर 4,422 करोड़ रुपये हो गया है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Kapil Sharma के शो को पीछे छोड़कर इस वेब सीरीज ने मारी बाजी, OTT पर कर रही नंबर 1 पर ट्रेंड

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.