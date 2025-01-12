Amitabh Bachchan की नातिन नव्या बिजनेस छोड़ यहां से पढ़ाई कर रहीं पूरी, दिखाई कॉलेज कैम्पस की झलक
Masummba Chaurasia
| Jan 12, 2025
अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा का बिजनेस छोड़ पढ़ाई पूरी करने पर फोकस है.
नव्या ने हाल ही में अपने कैंपस और क्लासमेट्स की फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की.
नव्या नंदा IIM अहमदाबाद में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं, जहां क्लासमेट्स के साथ घुलमिल गईं हैं.
फोटो शेयर करते हुए नव्या ने कैप्शन में लिखा- बेस्ट लोगों के साथ बेस्ट कैंपस
नव्या की इन फोटो पर उनकी मां श्वेता का भी रिएक्शन आया, कमेंट में उन्होंने पूछा- तुम खा क्या रही हो?
जिस पर नव्या ने बताया कि वो आइसक्रीम खा रही हैं. इस पर यूजर्स के भी काफी मजेदार रिप्लाई आए.
नव्या ने 2024 में IIM अहमदाबाद में एडमिशन लिया था, जिसके बाद अब वो कैंपस में पढ़ाई पर फोकस कर रही हैं.
नव्या बिजनेस कर चुकी हैं, वो सोशल एक्टीविटीज में भी काफी हिस्सा लेती हैं, इसी के साथ NGO भी चलाती हैं.
