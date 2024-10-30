ऐश्वर्या की इस आदत से चिढ़ते हैं अमिताभ बच्चन

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 30, 2024

बॉलीवुड की पॉपुलर फैमिली यानी बच्चन परिवार को कौन नहीं जानता होगा.

Source: Bollywoodlife.com

कुछ समय से बच्चन परिवार चर्चा का विषय बना हुआ है.

Source: Bollywoodlife.com

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की तलाक की अफवाएं आसमान छू रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हर कोई अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के रिश्ते की सच्चाई जानना चाहता है.

Source: Bollywoodlife.com

इन सबके बीच अमिताभ बच्चन का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल एक बार करण जौहर के चैट शो में अमिताभ बच्चन ने शिरकत की.

Source: Bollywoodlife.com

अमिताभ ने शो में खुद बताया था कि उन्हें ऐश्वर्या राय का एक आदत बिल्कुल नहीं पसंद आता.

Source: Bollywoodlife.com

अमिताभ बच्चन ने कहा कि उन्हें ऐश्वर्या राय का टाइमिंग पसंद नहीं है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: राशा थडानी की तरह पहनें अनारकली सूट, दिवाली पार्टी में आएगी रौनक

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.