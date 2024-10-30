ऐश्वर्या की इस आदत से चिढ़ते हैं अमिताभ बच्चन
Ankita Kumari
| Oct 30, 2024
बॉलीवुड की पॉपुलर फैमिली यानी बच्चन परिवार को कौन नहीं जानता होगा.
कुछ समय से बच्चन परिवार चर्चा का विषय बना हुआ है.
अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की तलाक की अफवाएं आसमान छू रही हैं.
हर कोई अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के रिश्ते की सच्चाई जानना चाहता है.
इन सबके बीच अमिताभ बच्चन का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है.
दरअसल एक बार करण जौहर के चैट शो में अमिताभ बच्चन ने शिरकत की.
अमिताभ ने शो में खुद बताया था कि उन्हें ऐश्वर्या राय का एक आदत बिल्कुल नहीं पसंद आता.
अमिताभ बच्चन ने कहा कि उन्हें ऐश्वर्या राय का टाइमिंग पसंद नहीं है.
