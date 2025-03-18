शाहरुख या अक्षय नहीं, 2024-25 में इस एक्टर ने चुकाया सबसे ज्यादा टैक्स
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 18, 2025
बॉलीवुड स्टार्स की फिल्मों और विज्ञापनों के अलावा दूसरे बिजनेस से अच्छी इनकम होती है. इन स्टार्स की साल में बंपर कमाई होती है.
Source:
Bollywoodlife.com
ये स्टार्स जब ज्यादा इनकम करते हैं तो ज्यादा टैक्स भी भरते हैं. इस बार शाहरुख खान या अक्षय कुमार ने नहीं बल्कि अन्य एक्टर ने ज्यादा टैक्स दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
अक्षय कुमार ने साल 2021-22 में 29.5 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाया था.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहरुख खान ने साल 2023-24 में 92 करोड़ रुपये टैक्स के दिए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
'पिंकविला' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फाइनेंशियल ईयर में अमिताभ बच्चन ने सबसे ज्यादा टैक्स दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
अमिताभ बच्चन ने 2024-25 में फिल्म, विज्ञापन और रियलिटी शोज से 350 करोड़ रुपये कमाए है.
Source:
Bollywoodlife.com
अमिताभ बच्चन ने इस फाइनेंशियल ईयर में 120 करोड़ रुपये का टैक्स दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: दिव्या भारती की 10 शानदार फिल्में, IMDb पर मिली है तगड़ी रेटिंग
अगली वेब स्टोरी देखें.