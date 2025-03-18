शाहरुख या अक्षय नहीं, 2024-25 में इस एक्टर ने चुकाया सबसे ज्यादा टैक्स

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 18, 2025

बॉलीवुड स्टार्स की फिल्मों और विज्ञापनों के अलावा दूसरे बिजनेस से अच्छी इनकम होती है. इन स्टार्स की साल में बंपर कमाई होती है.

ये स्टार्स जब ज्यादा इनकम करते हैं तो ज्यादा टैक्स भी भरते हैं. इस बार शाहरुख खान या अक्षय कुमार ने नहीं बल्कि अन्य एक्टर ने ज्यादा टैक्स दिया है.

अक्षय कुमार ने साल 2021-22 में 29.5 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाया था.

शाहरुख खान ने साल 2023-24 में 92 करोड़ रुपये टैक्स के दिए थे.

'पिंकविला' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फाइनेंशियल ईयर में अमिताभ बच्चन ने सबसे ज्यादा टैक्स दिया है.

अमिताभ बच्चन ने 2024-25 में फिल्म, विज्ञापन और रियलिटी शोज से 350 करोड़ रुपये कमाए है.

अमिताभ बच्चन ने इस फाइनेंशियल ईयर में 120 करोड़ रुपये का टैक्स दिया है.

