अमिताभ-जया बच्चन के इस एक मिनट सीन को शूट करने में लगे 3 साल, ऐसे बना आईकॉनिक मोमेंट
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 11, 2024
अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'शोले' में अमिताभ और जया एक साथ नजर आए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
1975 की फिल्म ‘शोले’ को हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे शानदार फिल्मों में गिना जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म का हर एक सीन बहुत ही खास है, लेकिन एक सीन ऐसा भी है जिसे शूट करने में डायरेक्टर के हालत खराब हो गए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म में एक सीन है जिसमें जया बच्चन लालटेन जला रही हैं और अमिताभ माउथ आर्गन बजा रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस सीन को शूट करने में मुश्किल से 1 मिनट लगता, लेकिन सीन शूट करने में 3 साल लग गए.
Source:
Bollywoodlife.com
अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 'उनके और जया के बीच एक सीन है जिसे शूट करने में 3 साल का समय लग गया था'.
Source:
Bollywoodlife.com
अमिताभ ने कहा, 'इस सीन को शूट करने के लिए एक अलग लाइटिंग की जरूरत थी. हमारे डायरेक्टर सूर्यास्त के समय शॉट लेना चाहते थे.'
Source:
Bollywoodlife.com
अमिताभ ने बताया कि, 'आपको विश्वास नहीं होगा कि रमेश जी ने इस सीन को शूट करने में 3 साल बिता दिए, ताकि उन्हें परफेक्ट शॉट मिल सके.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: साल में 2 बार अपना जन्मदिन मनाते हैं बिग-बी, वजह जान हैरान हो जाएंगे आप
अगली वेब स्टोरी देखें.