जब Amitabh Bachchan को छोड़ इस यंग एक्टर का फैंस ने मांगा था ऑटोग्राफ, खतरे में पड़ा था बिग बी का स्टारडम
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 13, 2024
सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का स्टारडम अभी तक बरकरार है.
Source:
Bollywoodlife.com
अमिताभ बच्चन की फिल्मों के लिए फैंस आज भी एक्साइटेड रहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन अमिताभ बच्चन के फिल्मी करियर में एक ऐसा भी समय आया था जब उन्हें अपने स्टारडम को खोने का डर लगने लगा था.
Source:
Bollywoodlife.com
अमिताभ बच्चन ने अपने इस डर के बारे में एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत करते हुए बताया था.
Source:
Bollywoodlife.com
अमिताभ बच्चन और गोविंदा की फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म से गोविंदा की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लोग उन्हें अमिताभ बच्चन से ज्यादा बड़ा स्टार मानते थे.
Source:
Bollywoodlife.com
अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' के सेट की पुरानी बातों को शेयर किया है .
Source:
Bollywoodlife.com
अमिताभ बच्चन ने बताया कि फिल्म 'हम' की शूटिंग के दौरान कुछ यंग फैंस उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए आए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
अमिताभ बच्चन ने बताया ऑटोग्राफ लेते समय एक फैन ने गोविंदा के तरफ इशारा किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
अमिताभ बच्चन ने कहा, 'फैन ने गोविंदा की तरफ देखकर कहा हमें इनका ऑटोग्राफ लेना चाहिए ना कि बिग बी का.'
Source:
Bollywoodlife.com
अमिताभ बच्चन ने कहा उस समय उन्हें समझ आ गया था कि यह जमाना अब नई पीढ़ी का है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Shah Rukh Khan के स्टारडम से Insecurity पर इस एक्टर ने तोड़ी चुप्पी, बोले 'उनकी एक अलग दुनिया..'
अगली वेब स्टोरी देखें.