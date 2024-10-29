बॉलीवुड के इन सेलेब्स पर लगा है चीटर होने का आरोप, कई बड़े स्टार्स इस लिस्ट में शामिल
Ankita Kumari
| Oct 29, 2024
जया बच्चन से शादी के बाद भी अमिताभ बच्चन रेखा के साथ रिलेशनशिप में थे.
रीना दत्ता से शादी के बाद आमिर खान का नाम किरण राव के साथ जुड़ा था.
पूनम सिन्हा से शादी के बाद शत्रुघ्न सिन्हा का अफेयर रीना रॉय से चला.
इस लिस्ट में बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर का नाम भी शुमार है.
ऋतिक रोशन और बारबरा मोरी के अफेयर के वजह से एक्टर का सुजैन के साथ तलाक हो गया था.
प्रकाश कौर से शादी के बाद भी धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी रचाई थी.
अश्मा के साथ दिलीप कुमार के अफेयर ने उनकी शादी को खतरे में डाल दिया था.
इस लिस्ट में आदित्य पंचोली का नाम शामिल है, जिनका नाम कंगना रनौत के साथ जुड़ा था.
