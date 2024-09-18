किसी ने 50 तो किसी ने कमाए 100 रुपये, जानें बॉलीवुड एक्टर्स की फर्स्ट सैलेरी
Ankita Kumari
| Sep 18, 2024
कलकत्ता की एक शिपिंग कंपनी में काम करने के बाद अमिताभ बच्चन को पहली सैलेरी के रुप में 500 रुपये मिले थे।
बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की पहली कमाई महज 50 रुपए थी।
आमिर खान को असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर 1000 रुपये की सैलरी मिलती थी।
रेस्टोरेंट में शेफ का काम करने के लिए अक्षय कुमार को 1500 रुपए सैलरी मिला करती थी।
डांस परफॉर्मेंस देने के लिए ऋतिक रोशन को पहली सैलरी के तौर पर सिर्फ 100 रुपये मिले थे।
मनोज बाजपेयी को नाटकों में बैकहैंड में काम करने का 1200 रुपये का वेतन मिलता था।
बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए धर्मेंद्र को उनकी पहली सैलरी 500 रुपये दी गई थी।
इरफान खान को एक बच्चे को पढ़ाने के लिए सिर्फ 25 रुपये मिलते थे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान की पहली सैलरी मात्र 75 रुपये थी।
