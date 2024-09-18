800 साड़ी, फिर भी कम, शौक बड़ी चीज है!
Ankita Kumari
| Sep 18, 2024
प्रियंका चोपड़ा को डिजाइनर जूतों का बहुत शौक है।
सलमान खान को साबुन कलेक्ट करने का काफी शौक है।
एक्ट्रेस रेखा को साड़ी का कलेक्शन करना काफी पसंद है।
अमिताभ बच्चन को एक समय में दो घड़ी पहनना पसंद है।
सैफ अली खान को बाथरूम में बुक पढ़ने का शौक है।
अमीषा पटेल पिंक कलर के चीजों को कलेक्ट करती हैं।
विद्या फोन से दूर रहती हैं और वह उसे अपने पास नहीं रखती हैं।
सुष्मिता सेन को जानवरो के साथ-साथ सांपों से भी बहुत प्यार है।
