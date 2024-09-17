दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन सेलेब्स ने ली है बड़ी-बड़ी डिग्री
Ankita Kumari
| Sep 17, 2024
अमिताभ बच्चन ने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कालेज से पूरी की है।
शाहरुख खान ने दिल्ली के हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है।
मनोज बाजपेयी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामजस कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स किया है।
राजकुमार राव ने आर्ट्स सब्जेक्ट्स की पढ़ाई आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज से की थी।
मल्लिका शेरावत दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा कॉलेज से फिलॉसफी में ग्रेजुएट हैं।
'हीरामंडी' फेम एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी ने लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है।
हुमा कुरैशी ने दिल्ली के गार्गी कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई की है।
सिद्धार्थ मल्होत्रा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद भगत सिंह कॉलेज से बी.कॉम किया है।
