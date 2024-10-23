एक्टिंग ही नहीं एजुकेशन में भी महारथ हासिल किए हैं ये 9 बॉलीवुड स्टार्स
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 23, 2024
अमिताभ बच्चन ने डीयू के किरोड़ीमल कॉलेज से आर्ट्स और साइंस की पढ़ाई की है.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहरुख ने जामिया मिलिया इस्लामिया से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
आयुष्मान खुराना ने इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन की. वहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन से मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की.
Source:
Bollywoodlife.com
परिणीति चोपड़ा ने इंग्लैंड के मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ट्रिपल ऑनर्स किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
विद्या बालन ने सेंट जेवियर कॉलेज से सोशियोलॉजी में बैचलर किया है और मुंबई यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री की पढ़ाई की है.
Source:
Bollywoodlife.com
रणदीप हुड्डा ने ऑस्ट्रेलिया से एचआर मैनेजमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
जॉन अब्राहम ने जय हिंद कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की और एमबीए की डिग्री भी हासिल की है.
Source:
Bollywoodlife.com
सोहा अली खान ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर डिग्री हासिल की.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: नेटफ्लिक्स पर फैमिली संग देखें ये 10 फिल्में, हॉलिडे बनेगा शानदार
अगली वेब स्टोरी देखें.