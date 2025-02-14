क्यों लड़कियों के कॉलेज के घंटों चक्कर लगाता था ये सुपरस्टार एक्टर? उधार मांगकर...
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 14, 2025
बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति 16 में अपनी जिंदगी की एक किस्सा बताया है.
अमिताभ बच्चन ने लेटेस्ट एपिसोड में उन दिनों को याद किया है, जब वह लड़कियों के कॉलेज के चक्कर लगाते थे.
अमिताभ ने खुलासा किया कि उन्होंने कॉलेज के दिनों में अपना छोटा सा स्टार्ट अप शुरू किया था.
एक्टर ने बताया कि वो औरतों के कॉलेज के चक्कर लगाने के लिए उधार के स्कूटर को किक-स्टार्ट करते थे.
उन्होंने कहा कि आजकल जिस उम्र में युवा स्टार्ट-अप शुरू कर रहे हैं, मैं भी स्टार्ट-अप में व्यस्त था.
इसके आगे अपनी बात जारी रखते हुए बिग बी ने कहा कि स्कूटर को किक मारने का स्टार्ट-अप था.
उन्होंने मजाकिया अंदाज में ये भी कहा कि टूटा फूटा स्कूटर मिल जाता था, जो 10-12 किक मारने पर चलता था.
'एक्सीलेटर खराब होता था, उसमें स्टार्ट-अप किया. वायर दबा दिया, किक मारता था, मुंह से उसको खींचकर चल दिया.'
बता दें कि अमिताभ बच्चन पहले भी कौन बनेगा करोड़पति में अपने कॉलेज के दिनों को याद कर चुके हैं.
