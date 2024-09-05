अमिताभ बच्चन का घर जलसा है जन्नत सा खूबसूरत
Ankita Kumari
| Sep 05, 2024
बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम हैं।
आज हम आपको अमिताभ बच्चन की घर के बारे में बताते हैं।
अमिताभ बच्चन का घर जलसा की खूबसूरत देखते ही बनती हैं।
अमिताभ बच्चन का जलसा मुंबई के जुहू एरिया में स्थित है।
अमिताभ बच्चन के जलसा का इंटीरियर काफी यूनिक है।
वहीं अमिताभ बच्चन ने महंगे फर्नीचर से घर को सजाया है।
ड्रॉइंग रूम से लिविंग एरिया तक सभी कमरों की सजावट शानदार है।
अमिताभ बच्चन के घर की लाइटिंग इसे और भी खूबसूरत बनाती है।
अमिताभ बच्चन के घर का मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत है।
