कबाड़े में खड़ी है अमिताभ बच्चन की करोड़ों की लैंबॅार्गिनी!
| Sep 20, 2024
महानायक अमिताभ बच्चन ने बॅालीवुड में अपने काम से बहुत नाम कमाया है।
अमिताभ बच्चन ने बॅालीवुड में अपने काम से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है।
अमिताभ बच्चन को न्यू मॅाडल्स और लग्जरी कारों का काफी शौक है।
अमिताभ बच्चन के कलेक्शन में रोल्स रॅायस से लेकर रेंज रोवर तक की लग्जरी कारें शामिल हैं।
बिग बी बेंटले कॅान्टिनेटल जैसी महंगी कार के भी मलिक है।
अमिताभ बच्चन की पुरानी लैंबॅार्गिनी मुर्सिएलागो अब कबाड़खाने का हिस्सा बन चुकी है।
दरअसल, बिग बी ने अपनी पुरानी लैंबॅार्गिनी दिल्ली के एक बायर को बेच दी थी ।
कुछ समय बाद उस बायर का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कार की हालत बहुत खराब हो गई।
इंडिया में इस कार के पार्ट्स की बिक्री बहुत समय पहले ही बंद हो चुकी है।
कार इतनी खराब हालत में है कि वह एक कबाड़ बन चुकी है।
