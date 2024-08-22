अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ हैं बिजनेस के 'बादशाह'
BollywoodLife
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 22, 2024
90 के दशक से लेकर अभी तक की फिल्मों से अमिताभ ने अपने एक्टिंग से फैंस का दिल जीता है।
लेकिन क्या आप अमिताभ के छोटे भाई के बारे में जानते हैं ?
अमिताभ बच्चन के छोटे भाई का नाम अजिताभ बच्चन है।
अजिताभ बच्चन अपने बड़े भाई अमिताभ बच्चन से 5 साल छोटे हैं।
अजिताभ हमेशा लाइमलाइट से दूर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अमिताभ का एक्टर बनने का सपना पूरा किया था।
अजिताभ बच्चन ने अपना करियर बिजनेस की दुनिया में बनाया।
बिजनेस के दुनिया में अजिताभ बच्चन ने खूब नाम और पैसा कमाया है।
बता दें, अजिताभ बच्चन ने बिजनेस वोमेन रमोला से शादी रचाई है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजिताभ बच्चन तीन कंपनियों के डायरेक्टर हैं
