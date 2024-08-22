अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ हैं बिजनेस के 'बादशाह'

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 22, 2024

90 के दशक से लेकर अभी तक की फिल्मों से अमिताभ ने अपने एक्टिंग से फैंस का दिल जीता है।

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन क्या आप अमिताभ के छोटे भाई के बारे में जानते हैं ?

Source: Bollywoodlife.com

अमिताभ बच्चन के छोटे भाई का नाम अजिताभ बच्चन है।

Source: Bollywoodlife.com

अजिताभ बच्चन अपने बड़े भाई अमिताभ बच्चन से 5 साल छोटे हैं।

Source: Bollywoodlife.com

अजिताभ हमेशा लाइमलाइट से दूर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अमिताभ का एक्टर बनने का सपना पूरा किया था।

Source: Bollywoodlife.com

अजिताभ बच्चन ने अपना करियर बिजनेस की दुनिया में बनाया।

Source: Bollywoodlife.com

बिजनेस के दुनिया में अजिताभ बच्चन ने खूब नाम और पैसा कमाया है।

Source: Bollywoodlife.com

बता दें, अजिताभ बच्चन ने बिजनेस वोमेन रमोला से शादी रचाई है।

Source: Bollywoodlife.com

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजिताभ बच्चन तीन कंपनियों के डायरेक्टर हैं

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: TRP Report: झनक ने दी अनुपमा को टेंशन, टॉप 10 में इन शोज ने मचाया गदर

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.