12 साल छोटे लड़के पर दिल हार बैठी थी ये हसीना, कुछ सालों में ही टूटी...

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 08, 2025

80-90 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस अमृता सिंह 9 फरवरी, 2025 को अपना 67वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं.

अमृता आज भले ही पर्दे से दूर हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ अक्सर ही सुर्खियों में रहती है.

अपने करियर के शिखर पर पहुंच चुकी अमृता एक ऐसे लड़के के प्यार में पागल हो गई थीं, जो इंडस्ट्री में नाम बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था.

दरअसल, एक्ट्रेस अपने से 12 साल छोटे सैफ अली खान को पहली ही मुलाकात में दिल दे बैठी थी.

अमृता सिंह और सैफ अली खान की पहली मुलाकात फिल्म 'बेखुदी' के सेट पर हुई थी.

पहली ही मुलाकात में दोनों एक-दूजे को दिल दे बैठे थे, फिर दोनों रिलेशनशिप में भी आ गए.

कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद सैफ अली खान और अमृता सिंह ने साल 1991 में शादी कर ली थी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की उम्र के फासले के चलते इनके परिवार वालों को इनका रिश्ता मंजूर नहीं था.

13 साल तक दोनों की शादी चली फिर सैफ और अमृता ने तलाक ले लिया और एक दूसरे से अलग हो गए.

कपल के दो बच्चे भी हैं. बेटा इब्राहिम अली और बेटी सारा अली खान जो फिल्मों में अपनी पहचान बना चुकी है.

