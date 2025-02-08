12 साल छोटे लड़के पर दिल हार बैठी थी ये हसीना, कुछ सालों में ही टूटी...

अपने करियर के शिखर पर पहुंच चुकी अमृता एक ऐसे लड़के के प्यार में पागल हो गई थीं, जो इंडस्ट्री में नाम बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था. Source: Bollywoodlife.com