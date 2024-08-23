मंगतेर संग शादी रचाने निकलीं एमी जैक्सन, लिपलॉक करते हुए शेयर कीं फोटोज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 23, 2024

एक्ट्रेस और मॉडल एमी जैक्सन ने इस साल की शुरुआत में बॉयफ्रेंड एड वेस्टविक संग सगाई की थी।

एमी जैक्सन और एड वेस्टविक ने अपनी कई फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं।

एमी जैक्सन और एड वेस्टविक नई तस्वीरें सामने आई हैं। दोनों अपनी शादी के लिए इटली रवाना हुए हैं।

इस कपल ने शादी से पहले अपने तमाम करीबियों के साथ जमकर मस्ती की है।

एमी जैक्सन और एड वेस्टविक ने एक-दूसरे को लिप-लॉक किया है।

एमी जैक्सन और एड वेस्टविक का रोमांटिक अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है।

एमी जैक्सन और एड वेस्टविक का अंदाज उनके फैंस को खूब भा रहा है।

