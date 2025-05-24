पोल्का डॉटिड आउटफिट पहन Cannes के रेड कार्पेट पर उतरीं एमी जैकसन, देखें फोटोज

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | May 24, 2025

एक्ट्रेस एमी जैकसन भी कान्स फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुईं.

इस दौरान वह व्हाइट कलर के पोल्का डॉटिड पहनें नजर आईं.

इस आउटफिट के साथ एमी ने गले में खूबसूरत डायमेंड नेकलेस पहना था.

और उन्होंने अपने बालों का बन बनाया हुआ था.

इस आउटफिट में एमी जैकसन अलग-अलग अंदाज में पोज देती नजर आईं.

एमी का यह लुक लोगों को खूब पसंद भी आया.

इस तस्वीर में एमी जैकसन ब्लैक कलर के आउटफिट में नजर आ रही हैं.

इस ब्लैक आउटफिट में एमी अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं.

इस आउटफिट के साथ एमी का न्यूड मेकअप काफी खिल रहा था.

