एमी जैक्सन ने शेयर कीं शादी की इनसाइड फोटोज, रोमांटिक अंदाज में दिखा कपल
Shashikant Mishra
| Aug 26, 2024
एमी जैक्सन ने अपने मंगेतर के साथ एड वेस्टविक 25 अगस्त को शादी की थी।
एमी जैक्सन ने अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं।
एमी जैक्शन ने अब अपनी शादी की इनसाइड फोटोज फैंस को दिखाई हैं।
एमी जैक्सन और एड वेस्टविक फोटोज में रोमांटिक अंदाज में नजर आए।
एमी जैक्सन ने अपने करीबियों के साथ प्यारे पोज दिए हैं।
एमी जैक्सन और एड वेस्टविक की तस्वीरों को उनके फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।
एमी जैक्सन और एड वेस्टविक ने मार्च में सगाई की थी और अब शादी रचाई है।
