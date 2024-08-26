एमी जैक्सन ने शेयर कीं शादी की इनसाइड फोटोज, रोमांटिक अंदाज में दिखा कपल

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 26, 2024

एमी जैक्सन ने अपने मंगेतर के साथ एड वेस्टविक 25 अगस्त को शादी की थी।

Source: Bollywoodlife.com

एमी जैक्सन ने अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं।

Source: Bollywoodlife.com

एमी जैक्शन ने अब अपनी शादी की इनसाइड फोटोज फैंस को दिखाई हैं।

Source: Bollywoodlife.com

एमी जैक्सन और एड वेस्टविक फोटोज में रोमांटिक अंदाज में नजर आए।

Source: Bollywoodlife.com

एमी जैक्सन ने अपने करीबियों के साथ प्यारे पोज दिए हैं।

Source: Bollywoodlife.com

एमी जैक्सन और एड वेस्टविक की तस्वीरों को उनके फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।

Source: Bollywoodlife.com

एमी जैक्सन और एड वेस्टविक ने मार्च में सगाई की थी और अब शादी रचाई है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: इन वेब सीरीज का सस्पेंस देख शातिर दिमाग भी डाल देगा हथियार

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.