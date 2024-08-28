एमी जैक्सन का वेडिंग एल्बम है खास

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 28, 2024

हाल ही में जानीमानी अदाकारा एमी जैक्सन ने अपनी शादी की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं।

Source: Instagram

एमी जैक्सन की वैडिंग एलबम ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है।

Source: Instagram

एमी जैक्सन ने अपनी शादी को मैजिकल बताया है।

Source: Instagram

एमी जैक्सन और एड वेस्टविक साथ में कमाल लग रहे हैं।

Source: Instagram

Source: Instagram

एमी काफी समय तक जॉर्ज पायनिट्टू संग लंबे समय तक रिश्ते में रह चुकी हैं।

Source: Instagram

लोग एमी जैक्सन के ब्राइडल लुक की तारीफ कर रहे हैं।

Source: Instagram

मां बनने के बाद एमी ने जॉर्ज पायनिट्टू से अलग होने का फैसला किया।

Source: Instagram

Source: Bollywoodlife.com

