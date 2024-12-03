इन 8 हसीनाओं ने फिल्मी दुनिया छोड़ अपनाया धर्म का रास्ता, नाम सुन हो जाएंगे हैरान
| Dec 03, 2024
बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में हर दिन नए चेहरे नजर आते हैं कुछ जल्दी ही सफलता को हासिल कर लेते हैं तो कुछ को स्ट्रगल करना पड़ता है.
वहीं इंडस्ट्री में ऐसी कई एक्ट्रेस हैं जिन्होंने ने ग्लैमर वर्ल्ड से दूरी बना कर धर्म का रास्ता अपना लिया है.
टीवी एक्ट्रेस नुपुर अलंकार सीरियल 'शक्तिमान' में नजर आई थीं. वो अब आध्यात्मिक का मार्ग चुन चुकी हैं.
सीरियल 'अनुपमा' से फेमस हुई अनघा भोसले ने भी हाल में शो छोड़कर कर खुद को कृष्ण भक्ति में लीन कर लिया है.
फिल्म 'लगान' में लीड एक्ट्रेस ग्रेसी ने अपने सिंपल अंदाज से लोगों का खूब दिल जीता था. वो अब ब्रह्मकुमारी संगठन का हिस्सा बन गई हैं.
बिग बॉस फेम सना खान भी इंडस्ट्री को अलविदा कहकर धर्म की राह पर चल पड़ी है.
फिल्म 'आशिकी' फेम एक्ट्रेस अनु अग्रवाल ने अपने एक्सीडेंट के बाद ऋषिकेश के एक आश्रम में शरण ले ली है.
मॉडल और एक्ट्रेस बरखा मदान एंटरटेनमेंट वर्ल्ड छोड़कर अब बौद्ध बन गई हैं.
बिग बॉस फेम सोफिया हयात भी इंडस्ट्री छोड़कर कर नन बन गई हैं.
आमिर खान की 'दंगल' से फेमस हुई जायरा वसीम ने भी धर्म के लिए फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली है.
