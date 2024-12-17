Ananya Panday अपनी ही तारीफ कर बुरा फंसी, फैंस ने कहा 'Alia 2.0 नहीं बल्कि..'
Bollywood Staff
| Dec 17, 2024
अनन्या पांडे इन दिनों अपनी फिल्म 'CTRL' और वेब सीरीज 'कॉल मी बे' को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं.
अनन्या पांडे ने फिल्म 'खो गए हम कहां' में अपनी दमदार परफॉर्मेंस देकर फैंस को शॉक्ड कर दिया था.
लेकिन अनन्या पांडे एक बार फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं.
दरअसल अनन्या पांडे हाल ही में एक इंटव्यू के दौरान फिल्म 'CTRL' में अपनी ही परफॉर्मेंस की तारीफ कर दी थी.
अनन्या पांडे ने कहा फिल्म 'CTRL' के बाद लोग उन्हें एक एक्टर के तौर पर सीरियसली लेने लगे हैं.
अनन्या पांडे ने बातचीत के दौरान अपनी ओटीटी वेब सीरीज 'काल मी बे' की भी तारीफ की थी.
जिसके बाद लोगों ने अनन्या पांडे को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया है.
अनन्या पांडे को ट्रोल करते हुए एक यूजर ने लिखा 'वो सोनम 2.0 हैं न कि आलिया 2.0 हैं.'
एक और यूजर ने अनन्या पांडे को ट्रोल करते हुए लिखा कि 'उन्होंने हाल ही में जैकी श्रॉफ की नकल करते हुए भी ओवरएक्टिंग की थी.'
