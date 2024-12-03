बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने सुनाई अपने दिल टूटने की कहानी, 'बोलीं प्यार न..'

अनन्या ने कहा, 'मैं एक खुली हुई इंसान हूं इसलिए मुझे कभी- कभी बहुत दुख भी होता है जब कोई कहता है कि मुझे ज्यादा शेयर नहीं करना चाहिए.' Source: Bollywoodlife.com