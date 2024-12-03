बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने सुनाई अपने दिल टूटने की कहानी, 'बोलीं प्यार न..'
Dec 03, 2024
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे इन दिनों सोशल मीडिया पर फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं.
अनन्या पांडे का कुछ समय पहले ही एक्टर आदित्य रॉय कपूर से ब्रेकअप हो गया था.
आदित्य रॉय कपूर से ब्रेकअप के बाद अनन्या पांडे को कई इंटरव्यूज में हार्टब्रेक के बारे में बात करते हुए देखा गया है.
अनन्या पांडे के एक शो की वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है जिसमें वो हार्टब्रेक के बारे में बात कर रही हैं.
अनन्या पांडे ने शो में बताया कि किसी से प्यार महसूस न करना वास्तव में दुख देता है और यह किसी से भी हो सकता है.
अनन्या ने कहा, 'मुझे लगता था मेरे पास देने के लिए बहुत सारा प्यार है और मैं जितना हो सके उतना ईमानदार रहने की कोशिश भी करती हूं.'
अनन्या ने आगे बताया कि उनकी टीम हमेशा उन्हें यह बात समझाती है कि हर कोई उनका अच्छा दोस्त नहीं हो सकता है.
अनन्या ने कहा, 'मैं एक खुली हुई इंसान हूं इसलिए मुझे कभी- कभी बहुत दुख भी होता है जब कोई कहता है कि मुझे ज्यादा शेयर नहीं करना चाहिए.'
अनन्या पांडे ने कहा, 'मुझे लोगों में सबसे अच्छा देखना पसंद है मुझे लगता है कि प्यार न मिलना सबसे ज्यादा दुखद होता है.'
अनन्या पांडे के इस इंटरव्यू को देखकर फैंस खुद को उनसे रिलेट करते हुए नजर आ रहे हैं.
