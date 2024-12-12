'परेशानियां आने पर सब साथ छोड़ देते हैं..', आखिर क्यों Ananya Panday ने कही ये बात
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
अनन्या पांडे इस साल अपनी वेब सीरीज 'कॉल मी बे' और 'CTRL' से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं.
अनन्या पांडे ने अपनी फिल्म 'खो गए हम कहां' के लिए 'बेस्ट एक्टर फीमेल' की कैटेगरी में फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता है.
वहीं अनन्या पांडे इस साल आदित्य रॉय कपूर के साथ अपने ब्रेकअप को लेकर भी चर्चा में बनी हुई थीं.
अनन्या पांडे हाल ही में राज शामानी के पॉडकास्ट का हिस्सा बनी थीं.
अनन्या पांडे ने इस पॉडकास्ट के दौरान रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन को लेकर अपना ओपिनियन शेयर किया है.
अनन्या पांडे ने कहा कि हम किसी भी इंसान का कैरेक्टर उसकी बातचीत से पता लगा सकते हैं.
अनन्या ने बताया कि जब परेशानियों से घिरे हुए होते हैं, तब हमें दूसरे इंसान का कैरेक्टर सही से नजर आता है.
अनन्या ने कहा कि जब हमारा झगड़ा किसी से हो रहा होता है तब हमें ये देखना चाहिए कि वो हमें कैसे ट्रीट कर रहे हैं.
अनन्या ने कहा जब हमारे विचार उनसे नहीं मेल खाते तब भी वो हमारी इज्जत करते हैं या नहीं, हमें ये देखना होगा.
