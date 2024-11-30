आखिर क्यों Ananya Panday को पिता Chunky Panday की फिल्मों से लगता था डर?
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 30, 2024
अनन्या पांडे और चंकी पांडे हाल ही में एक यूट्यूब चैनल 'वी आर युवा' में शामिल हुए थे.
इस टॉक शो में अनन्या पांडे ने अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए खास बातों को शेयर किया है.
अनन्या पांडे ने बताया कि वो बचपन में अपने पिता चंकी पांडे की फिल्मों को देखना नहीं चाहती थीं.
अनन्या पांडे ने कहा, 'मैं बहुत ज्यादा पापा की फिल्में नहीं देखती थी क्योंकि मुझे डर लगता था कि वो फिल्म में मरने वाले हैं.'
अनन्या ने आगे कहा कि, 'मुझे याद है जब मैं छोटी थी और डी कंपनी देख रही थी और अचानक पापा को गोली लग गई और फिल्म में वो मर गए.'
अनन्या पांडे ने बताया कि उन्हें लगता था कि यह सच में हो रहा है भले ही वो मेरे बगल में बैठे हों.
अनन्या पांडे ने बताया, 'मैं वो देख कर सदमे में थी इसलिए मैंने पापा की बहुत सी फिल्में नहीं देखीं, मुझे लगा वो मरने वाले हैं.'
वहीं उसी टॉक शो में चंकी पांडे ने बताया कि उनके करियर की शुरुआती फिल्मों में उनके किरदारों का बुरा अंत होता था.
चंकी पांडे ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें बताया गया था कि अगर वो फिल्म में नहीं मरते, तो डायरेक्टर को नुकसान हो जाएगा.
चंकी पांडे ने हंसते हुए बताया कि इसलिए मेरा मरना फिल्म की सफलता के लिए जरूरी था.
चंकी ने कहा खुद को स्क्रीन पर मरते देखना थोड़ा अजीब और दुखद होता था, क्योंकि ये ऐसी चीजें नहीं है जिसकी आसानी से आदत डाल लें.
