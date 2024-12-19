Deepika Padukone को लेकर Ananya Panday ने कही ये बात, कहा- 'सेट पर...'
अनन्या पांडे ने हाल ही में अपनी फिल्म 'खो गए हम कहां' के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता है.
अनन्या पांडे ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इंडस्ट्री में दूसरे लोगों द्वारा सपोर्ट मिलने को लेकर बातचीत की है.
अनन्या पांडे ने बताया कि जब उन्होंने इंडस्ट्री में शुरुआत की थी तो उन्हें लगा था कि उनका साथ कोई भी नहीं देगा.
अनन्या पांडे ने कहा, 'मैं सेट पर वही करती थी, जो मुझसे करने के लिए कहा जाता था.'
लेकिन अनन्या पांडे ने दीपिका पादुकोण की तारीफ करते हुए कहा कि उनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है.
अनन्या पांडे और दीपिका पादुकोण ने साथ में फिल्म 'गहराइयां' में काम किया था.
अनन्या पांडे ने बताया दीपिका पादुकोण सेट पर हर इंसान से बहुत ही प्यार से बात करती हैं और वो दूसरों का साथ भी देती हैं.
अनन्या ने कहा, 'जब कोई लड़की बोलती है तो उसे बॉसी कहा जाता है या लोग उसके साथ काम नहीं करते हैं.'
अनन्या ने बताया लेकिन दीपिका अपनी जरूरतों को बहुत ही विनम्र तरीके से बताती हैं, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है.
अनन्या पांडे ने कहा, 'दीपिका पादुकोण से इंस्पायर होकर अब मैं अपनी पसंद के बारे में पहले से कहीं ज्यादा सर्तक रहती हूं.'
