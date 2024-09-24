अनन्या, जाह्नवी, और सारा में से कौन हैं ज्यादा अमीर?

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 24, 2024

अनन्या पांडे, जाह्नवी कपूर और सारा अली खान तीनों ने लगभग एक ही समय में फिल्मी दुनिया में कदम रखा।

तीनों हसीनाओं की गिनती अब बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस में होती है।

क्या आप जानते हैं कि इन तीनों एक्ट्रेस में कौन सबसे ज्यादा अमीर हैं?

'कॉल में बे' फेम अनन्या पांडे की नेटवर्थ लगभग 74 करोड़ रुपये है।

अनन्या पांडे एक फिल्म का 3 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं।

एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर की नेटवर्थ की तकरीबन 82 करोड़ रुपये है।

वहीं, सारा अली खान की टोटल नेटवर्थ 41 करोड़ रुपये के आसपास है।

ब्रांड एंडोर्समेंट जे जरिए सारा अली खान 1 करोड़ रुपये वसूलती हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों हसीनाओं में से सबसे अमीर कपूर खानदान की बेटी जाह्नवी है।

