अनन्या, जाह्नवी, और सारा में से कौन हैं ज्यादा अमीर?
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 24, 2024
अनन्या पांडे, जाह्नवी कपूर और सारा अली खान तीनों ने लगभग एक ही समय में फिल्मी दुनिया में कदम रखा।
Source:
Bollywoodlife.com
तीनों हसीनाओं की गिनती अब बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस में होती है।
Source:
Bollywoodlife.com
क्या आप जानते हैं कि इन तीनों एक्ट्रेस में कौन सबसे ज्यादा अमीर हैं?
Source:
Bollywoodlife.com
'कॉल में बे' फेम अनन्या पांडे की नेटवर्थ लगभग 74 करोड़ रुपये है।
Source:
Bollywoodlife.com
अनन्या पांडे एक फिल्म का 3 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर की नेटवर्थ की तकरीबन 82 करोड़ रुपये है।
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं, सारा अली खान की टोटल नेटवर्थ 41 करोड़ रुपये के आसपास है।
Source:
Bollywoodlife.com
ब्रांड एंडोर्समेंट जे जरिए सारा अली खान 1 करोड़ रुपये वसूलती हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों हसीनाओं में से सबसे अमीर कपूर खानदान की बेटी जाह्नवी है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 81 साल में भी अमिताभ बच्चन दिखते हैं फिट, लेते हैं खास डाइट
अगली वेब स्टोरी देखें.