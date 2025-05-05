'तुम्हारे लिए बहुत...' बाबिल खान की पोस्ट पर अनन्या पांडे का स्पेशल रिएक्शन, लिखा खास मैसेज

Sadhna Mishra | May 04, 2025

बाबिल खान का एक इमोशनल वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कुछ बॉलीवुड सितारों को 'फेक' बताया था.

वायरल वीडियो में बाबिल रोते हुए नजर आए और अपने दिल की बात खुलकर रखते दिखे.

वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद बाबिल ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिएक्टिवेट कर दिया था.

जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर काफी हंगामा और चर्चाएं शुरू हो गईं.

वहीं, अब बाबिल खान ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर सफाई दी है और कहा कि उनकी बातों को गलत समझा गया.

उन्होंने लिखा कि वो अनन्या, सिद्धांत और राघव को दरअसल एप्रीशिएट कर रहे थे.

अनन्या पांडे ने भी बाबिल की पोस्ट को अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया और प्यार भरा मैसेज लिखा.

अनन्या ने लिखा, 'तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार और पॉजिटिव एनर्जी भेज रही हूं.'

राघव जुयाल और सिद्धांत चतुर्वेदी ने भी बाबिल को सपोर्ट कर सारी अफवाहों पर विराम लगा दिया.

