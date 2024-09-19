अन्नय पांडे ने अनंत-राधिका की शादी के 2 महीने बाद खोले राज
Ankita Kumari
| Sep 19, 2024
मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की जुलाई में शादी हुई।
अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट अपनी शादी को लेकर खूब सुर्खियां बटोरे हैं।
सोशल मीडिया पर अनंत-राधिका की शादी के सभी फंक्शन की फोटोज जमकर वायरल हुई थीं।
अनंत-राधिका की शादी को लेकर कई लोग तरह-तरह की बातें भी किए हैं।
कुछ लोगों का कहना था कि बॉलीवुड के सितारों को पैसे देकर अंबानी ने शादी में बुलाया था।
एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने इस अफवाह पर पुण्डविराम लगाया है।
अनन्या पांडे ने बताया की यह अफवाह बिल्कुल गलत है।
अनन्या ने कहा कि अनंत अंबानी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोस्तों की शादी में ऐसे ही एंजॉय किया जाता है।
अनन्या ने बताया कि इतने गेस्ट के बावजूद अंबानी फैमिली ने सबसे मुलाकात की और उन्हें स्पेशल फील करवाया।
